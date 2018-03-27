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"Вас ще судити будуть": кремлівський пропагандист жорстко висловився на адресу українців

STYLERLIFE        27.03.2018 - 19:12
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Образи звучали в ефірі програми на росТБ

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов порівняв українців з шакалами, а після назвав нацистами. Така заява прозвучала в ефірі "Вечір з Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Ведучий передачі спілкувався з українським політологом Вадимом Карасьовим, який висловлювався з приводу висилки російських дипломатів з країн ЄС, США та України. Соловйов постійно його перебивав, а після перейшов на образи.

"Я вам нагадаю: коли ціла країна намагається бути таким - як цього шакала звали, який перед Шерханом ходив? - Табакі. Пам'ятайте доля Табакі завжди погана. Ви не дійдете до півночі", - сказав пропагандист.

Карасьов відреагував, що таке порівняння більше підходить Росії.

"А ну-ка, розкажіть про вашу країну! Розкажіть, як ви знищуєте свій народ, як ви заборонили у себе Компартію, розкажіть про убитих журналістів, як ви розслідували справу нашого друга Олеся (Бузини - ред.). Розкажіть нам, що відбувається у вас!" - почав Соловйов.

Карасьов відповів, що не має значення кількість убитих людей в кожній з країн, оскільки кожне життя безцінне.

"Кожне життя?! Коли ви вбили мирних людей на Донбасі, кожне життя вам було важливе?!" - заявив пропагандист.

Відео: Ефір програми "Восресний вечір" (youtube.com/Вечер з Володимиром Соловйовим)

Після цього Соловйов назвав українців нацистами і сказав, що всіх судитимуть.

"За те, що ви розв'язали війну, вас ще судити будуть, і судити будуть страшно!" - продовжив ведучий

"Ви - нацистська держава, в якій править нацистська хунта!" - додав він.

Карасьов зазначив, що особливість нацизму в расовому питанні, а такого в Україні немає. Однак політолог погодився, що в країні є проблеми з націоналізмом.

"Я вам ось що скажу - я в сортах лайна розбиратися не збираюся. Ось коли люди говорять Бандера і Шухевич - для мене відповідь одна і вона зрозумілі", - сказав Соловйов

"Ви нацисти довбані! І дарма ми вас визнали. Ви кін*ені!" - вигукнув ведучий.

Раніше на росТБ принизили українську мову.

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Теги: росТВ
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