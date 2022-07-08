Вечная классика: 8 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Правильно инвестировать в гардероб - не так уж и сложно, если вкладываться в универсальные вещи.

8 вещей, которые не выходят из моды

Классические прямые джинсы синего цвета

Почему бы не инвестировать в качество и не выбрать идеальную базовую модель, которая всегда будет актуальна.

Пальто прямого кроя черного цвета

Настоящая вещь вне времени и долгожитель вашего гардероба.

Классический тренч

Тренч, доставшийся нам от английских военных, уже столетие не теряет своей актуальности и в каждом сезоне фигурирует в списке главных fashion-тенденций.

Черная сумка без дополнительной гарнитуры

Нестареющая классика.

Черный ремень

Это один из тех аксессуаров, который выручит всегда и подойдет практически к любому образу.

Белые кроссовки

Сейчас эта обувь являются незаменимой составляющей гардероба - можно смело носить как с брюками, так и с платьями и шортами.

Черные сандалии на массивной подошве

Кеды-конверсы

Базовые вещи вне моды и времени (фото: instagram.com/watchingukraine)