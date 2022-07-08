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Вечная классика: 8 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Вещи вне времени (freepik)
Автор: Марина Настевич

В погоне за трендами сезона важно не упускать из внимания и базовые вещи, которые формируют основу вашего гардероба. С помощью универсальных и всегда актуальных элементов одежды и обуви можно каждый сезон создавать новые стильные образы.

Стилист-блогер watchingukraine рассказала в Instagram, какие вещи никогда не выйдут из моды - смело приобретайте их.

Правильно инвестировать в гардероб - не так уж и сложно, если вкладываться в универсальные вещи.

8 вещей, которые не выходят из моды

Классические прямые джинсы синего цвета

Почему бы не инвестировать в качество и не выбрать идеальную базовую модель, которая всегда будет актуальна.

Пальто прямого кроя черного цвета

Настоящая вещь вне времени и долгожитель вашего гардероба.

Классический тренч

Тренч, доставшийся нам от английских военных, уже столетие не теряет своей актуальности и в каждом сезоне фигурирует в списке главных fashion-тенденций.

Черная сумка без дополнительной гарнитуры

Нестареющая классика.

Черный ремень

Это один из тех аксессуаров, который выручит всегда и подойдет практически к любому образу.

Белые кроссовки

Сейчас эта обувь являются незаменимой составляющей гардероба - можно смело носить как с брюками, так и с платьями и шортами.

Черные сандалии на массивной подошве

Кеды-конверсы

Базовые вещи вне моды и времени (фото: instagram.com/watchingukraine)

Напомним, ранее стилист рассказала, как носить шорты в городе и не выглядеть вульгарно.

Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А еще писали, как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры.

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