Вечная классика: 8 вещей, которые никогда не выйдут из моды

В погоне за трендами сезона важно не упускать из внимания и базовые вещи, которые формируют основу вашего гардероба. С помощью универсальных и всегда актуальных элементов одежды и обуви можно каждый сезон создавать новые стильные образы.
Стилист-блогер watchingukraine рассказала в Instagram, какие вещи никогда не выйдут из моды - смело приобретайте их.
Правильно инвестировать в гардероб - не так уж и сложно, если вкладываться в универсальные вещи.
Классические прямые джинсы синего цвета
Почему бы не инвестировать в качество и не выбрать идеальную базовую модель, которая всегда будет актуальна.
Пальто прямого кроя черного цвета
Настоящая вещь вне времени и долгожитель вашего гардероба.
Классический тренч
Тренч, доставшийся нам от английских военных, уже столетие не теряет своей актуальности и в каждом сезоне фигурирует в списке главных fashion-тенденций.
Черная сумка без дополнительной гарнитуры
Нестареющая классика.
Черный ремень
Это один из тех аксессуаров, который выручит всегда и подойдет практически к любому образу.
Белые кроссовки
Сейчас эта обувь являются незаменимой составляющей гардероба - можно смело носить как с брюками, так и с платьями и шортами.
Черные сандалии на массивной подошве
Кеды-конверсы
Напомним, ранее стилист рассказала, как носить шорты в городе и не выглядеть вульгарно.
Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.
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