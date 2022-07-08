RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Речі поза часом (freepik)
Автор: Марина Настевич

У гонитві за трендами сезону важливо не випускати з уваги і базові речі, які формують основу вашого гардеробу. За допомогою універсальних і завжди актуальних елементів одягу і взуття можна кожен сезон створювати нові стильні образи.

Стиліст-блогер watchingukraine розповіла в Instagram, які речі ніколи не вийдуть з моди - сміливо купуйте їх.

Правильно інвестувати в гардероб - не так вже й складно, якщо вкладатися в універсальні речі.

8 речей, які не виходять з моди

Класичні прямі джинси синього кольору

Чому б не інвестувати в якість і не вибрати ідеальну базову модель, яка завжди буде актуальна.

Пальто прямого крою чорного кольору

Справжня річ поза часом і довгожитель вашого гардеробу.

Класичний тренч

Тренч, що дістався нам від англійських військових, вже століття не втрачає своєї актуальності і в кожному сезоні фігурує в списку головних fashion-тенденцій.

Чорна сумка без додаткової гарнітури

Нестаріюча класика.

Чорний ремінь

Це один з тих аксесуарів, який виручить завжди і підійде практично до будь-якого образу.

Білі кросівки

Зараз це взуття є незамінною складовою гардеробу - можна сміливо носити як з брюками, так і з сукнями і шортами.

Чорні сандалі на масивній підошві

Кеди-конверси

Базові речі поза модою і часом (фото: instagram.com/watchingukraine)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як носити шорти в місті і не виглядати вульгарно.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди