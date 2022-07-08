Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

У гонитві за трендами сезону важливо не випускати з уваги і базові речі, які формують основу вашого гардеробу. За допомогою універсальних і завжди актуальних елементів одягу і взуття можна кожен сезон створювати нові стильні образи.
Стиліст-блогер watchingukraine розповіла в Instagram, які речі ніколи не вийдуть з моди - сміливо купуйте їх.
Правильно інвестувати в гардероб - не так вже й складно, якщо вкладатися в універсальні речі.
Класичні прямі джинси синього кольору
Чому б не інвестувати в якість і не вибрати ідеальну базову модель, яка завжди буде актуальна.
Пальто прямого крою чорного кольору
Справжня річ поза часом і довгожитель вашого гардеробу.
Класичний тренч
Тренч, що дістався нам від англійських військових, вже століття не втрачає своєї актуальності і в кожному сезоні фігурує в списку головних fashion-тенденцій.
Чорна сумка без додаткової гарнітури
Нестаріюча класика.
Чорний ремінь
Це один з тих аксесуарів, який виручить завжди і підійде практично до будь-якого образу.
Білі кросівки
Зараз це взуття є незамінною складовою гардеробу - можна сміливо носити як з брюками, так і з сукнями і шортами.
Чорні сандалі на масивній підошві
Кеди-конверси
Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як носити шорти в місті і не виглядати вульгарно.
Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.
А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.