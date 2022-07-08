Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Правильно інвестувати в гардероб - не так вже й складно, якщо вкладатися в універсальні речі.

8 речей, які не виходять з моди

Класичні прямі джинси синього кольору

Чому б не інвестувати в якість і не вибрати ідеальну базову модель, яка завжди буде актуальна.

Пальто прямого крою чорного кольору

Справжня річ поза часом і довгожитель вашого гардеробу.

Класичний тренч

Тренч, що дістався нам від англійських військових, вже століття не втрачає своєї актуальності і в кожному сезоні фігурує в списку головних fashion-тенденцій.

Чорна сумка без додаткової гарнітури

Нестаріюча класика.

Чорний ремінь

Це один з тих аксесуарів, який виручить завжди і підійде практично до будь-якого образу.

Білі кросівки

Зараз це взуття є незамінною складовою гардеробу - можна сміливо носити як з брюками, так і з сукнями і шортами.

Чорні сандалі на масивній підошві

Кеди-конверси

Базові речі поза модою і часом (фото: instagram.com/watchingukraine)