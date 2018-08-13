Ведущая украинская экспедиторская компания Star Shine Shipping открыла собственную школу логистики

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Компания входит в десятку крупнейших транспортных компаний страны

Одесская экспедиторская компания Star Shine Shipping открыла собственную школу логистики, в которой уже в августе-сентябре будет представлен курс лекций Starshine Logistics School. В нем можно будет получить общие знания о внешней торговле, экспедиторских услугах, документальном сопровождении сделок и прочем. Об этом сообщила компания на своем YouTube-канале.

"В 2013 году мы начинали создание компании с тремя сотрудниками. Сегодня в нашей команде почти 40 профессионалов из всех сфер логистики. Наши кадры росли и продолжают расти вместе с компанией. Теперь наши сотрудники готовы делится накопленным опытом в сфере международных перевозок со всеми", - рассказал учредитель компании Владимир Кривошея.

Также он считает, что учебные заведения не соответствуют нынешним запросам и многие люди, которые идет работать в транспортные компании, не востребованы.

"Вузы не успевают за мировыми тенденциями, и молодые люди, приходя в транспортную компанию, зачастую бесполезны. Научить людей работе на внешнем рынке Украины сейчас некому. В отрасли до сих пор много проблем, связанных с невысоким профессиональным уровнем сотрудников некоторых компаний-участников логистической цепочки", - добавил Кривошея.

Видео: Starshine Logistics School - курс обучающих лекций от сотрудников экспедиторской компании (youtube.com/Star Shine Shipping)

Star Shine Logistics School станет площадкой, на которой люди найдут ответы на вопросы, связанные с перевозкой товаров: муки, зерна, масла, фруктов и других пищевых продуктов, а также будет отдельный цикл лекций, который посвящен работе с промышленной группой товаров и экспедированием грузов из Китая. Раскрыты нюансы работы с портами Одессы, Черноморска и Южного.

Профессионалы компании обещают также рассказать о различных щепетильных вопросах, которые возникают в транспортном бизнесе и внешнеэкономической деятельности, а еще - при работе с государственными структурами.

"Мы не даем полностью развернутую лекцию, с деталями, которых огромное количество. Мы даем возбудитель, который делает акцент на самых интересных, сложных и щепетильных моментах, которые подталкивают к поиску дальнейшей информации и дальнейшему росту. Это начало пути для любого субъекта внешнеэкономической деятельности", - рассказали в компании.

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