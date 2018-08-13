Провідна українська експедиторська компанія Star Shine Shipping відкрила власну школу логістики

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Компанія входить в десятку найбільших транспортних компаній країни

Одеська експедиторська компанія Star Shine Shipping відкрила власну школу логістики, в якій вже в серпні-вересні буде представлений курс лекцій Starshine Logistics School. В ньому можна буде отримати загальні знання про зовнішню торгівлю, експедиторські послуги, документальний супровід угод та інше. Про це повідомила компанія на своєму YouTube-каналі.

"У 2013 році ми починали створення компанії з трьома співробітниками. Сьогодні в нашій команді майже 40 професіоналів з усіх сфер логістики. Наші кадри зростали і продовжують рости разом з компанією. Тепер наші співробітники готові ділиться накопиченим досвідом у сфері міжнародних перевезень зі всіма", - розповів засновник компанії Володимир Кривошея.

Також він вважає, що навчальні заклади не відповідають нинішнім запитам і багато людей, які йдуть працювати в транспортні компанії, не затребувані.

"Вузи не встигають за світовими тенденціями, і молоді люди, приходячи в транспортну компанію, часто марні. Навчити людей роботі на зовнішньому ринку України зараз нікому. У галузі досі багато проблем, пов'язаних з невисоким професійним рівнем співробітників деяких компаній-учасників логістичного ланцюжка", - додав Кривошея.

Відео: Starshine Logistics School - курс навчальних лекцій від співробітників експедиторської компанії (youtube.com/Star Shine Shipping)

Star Shine Logistics School стане майданчиком, на якому люди знайдуть відповіді на запитання, пов'язані з перевезенням товарів: борошна, зерна, олії, фруктів та інших харчових продуктів, а також буде окремий цикл лекцій, присвячений роботі з промисловою групою товарів та експедирування вантажів з Китаю. Розкрито нюанси роботи з портами Одеси, Чорноморська і Південного.

Професіонали компанії обіцяють також розповісти про різні делікаті питання, які виникають у транспортному бізнесі та зовнішньоекономічній діяльності, а ще - при роботі з державними структурами.

"Ми не даємо повністю розгорнуту лекцію, з деталями, яких величезна кількість. Ми даємо збудник, який робить акцент на найбільш цікавих, складних і делікатних моментах, які підштовхують до пошуку подальшої інформації і подальшого зростання. Це початок шляху для будь-якого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності", - розповіли в компанії.

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