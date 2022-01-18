Веганы здоровее мясоедов, а хлеб - вреден: 9 мифов о здоровом питании, которые следует игнорировать

Что правда, что - миф? (фото: pexels.com)

9 мифов о здоровом питании, которые не имеют ничего общего с правдой

Миф 1. Хорошо поесть - дорого

Ассортимент суперпродуктов, пищевых добавок и порошков на полках магазинов заставляет людей думать, что здоровое питание - это дорого.

Но, следуя простым принципам, таким как использование сезонных и замороженных продуктов, покупка местных продуктов, планирование приемов пищи и увеличение количества блюд с растительным белком, можно легко приготовить вкусные и полезные блюда за меньшие деньги.

Миф 2. Десерт - это вредно

Ограничение всех вкусностей, которые могут "просочититься" в рацион, может затруднить поддержание здорового образа жизни в долгосрочной перспективе. И хорошо питающийся организм, как правило, прекрасно справляется со случайными угощениями.

Так что нет ничего страшного, если у вас будет небольшое угощение каждый день или любимый десерт раз в неделю. Ключ в том, чтобы управлять частотой и размером порции.

Кроме того, попробуйте найти более здоровые варианты: темный шоколад и йогурт вместо жирного сладкого пирожного!

И всегда находите время, чтобы насладиться каждым кусочком, а не есть бездумно.

Что выбрать полезного? (фото: pexels.com)

Миф 3. Веганы - самые здоровые люди

У веганской диеты есть много преимуществ, взять хотя бы более высокое потребление фруктов, овощей и бобовых.

Однако веганская диета автоматически не превращается в здоровую. Да, растительная пища - это полезно. Но здоровье также зависит от того, чем вы замените мясо в своем рационе.

Многие заменители мяса проходят глубокую обработку или содержат много соли или жира, поэтому, если вы станете веганом, старайтесь готовить с нуля, используя вместо этого чечевицу, фасоль и бобовые.

Миф 4. Занятия в зале "сожгут" все вредное, что вы съели

Занятия спортом дарят множество преимуществ, но сами по себе они не есть гарантией устойчивого веса и здоровья организма.

Здоровое отношение к физическим упражнениям может быть очень полезным, но когда человек пытается сбросить лишние килограммы и повысить уровень энергии, телу требуется правильное питание из белков, полезных жиров и других питательных веществ, чтобы восстановить силы после тренировки.

Без правильного питания трудно поддерживать распорядок дня, и в конечном итоге все равно потянет перекусить нездоровой пищей, чтобы насытиться после тренировки.

Для красивой фигуры нужно просто не есть на ночь? (фото: pexels.com)

Миф 5. Хлеб - это обязательно плохо

Хлеб имеет плохую репутацию, но он вполне может стать частью здорового питания. Как всегда, речь идет о разумном выборе. Сортами с высокой степенью обработки, как правило, легче злоупотреблять, такой хлеб вкусный, но часто оставляет нас усталыми и вялыми после пары кусочков.

Тем не менее, выбор сортов с минимальной обработкой, таких как хлеб на закваске, содовый хлеб или питта - это отличный способ насладиться хлебом с максимальным содержанием питательных веществ, благодаря чему вы дольше будете чувствовать себя сытыми.

Миф 6. Сырые фрукты и овощи - лучше приготовленных

Правда в том, что приготовление пищи может уменьшить количество одних питательных веществ, но на самом деле увеличить количество других.

Приготовление помидоров, например, повышает уровень антиоксиданта ликопина, а такие питательные вещества, как железо, магний и кальций, содержащиеся в шпинате, легче усваиваются при приготовлении.

Особенно для тех, у кого проблемы с пищеварением, приготовление фруктов и овощей может облегчить их расщепление и извлечение питательных веществ.

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Миф 7. Обработанная пища - вредна для здоровья

Все мы много слышали о недостатках переработанной пищи, но есть две категории продуктов, которые попадают под эту категорию: обработанные и ультраобработанные.

Ультраобработанные продукты, такие как упакованные пирожные, печенье и чипсы, как правило, содержат большое количество сахара, соли и жира, но лишены питательных веществ.

Другие методы обработки могут предложить столь необходимое удобство с минимальным воздействием на питание. Например, не так уж страшно употреблять в пищу предварительно приготовленный рис и бобы, соусы, например, хумус и сальсу, замороженные овощи.

Миф 8. Лишние кило появляются от еды на ночь

С физиологической точки зрения, не имеет значения, в какое время суток в организм поступили калории, переедание может привести к увеличению веса, будь на часах 12 дня или 12 ночи.

Но исследования сходятся во мнении, что мы склонны потреблять больше калорий и делать более плохой выбор продуктов, когда едим поздно вечером.

Также большинство экспертов сходятся во мнении, что стоит оставлять двух- или трехчасовой перерыв между последним приемом пищи и временем сна, чтобы дать вашей пищеварительной системе время переработать пищу и обеспечить лучший ночной сон.

Миф 9. Все калории одинаковы

Хотя верно то, что все калории имеют одинаковое количество энергии, представление о том, что они все одинаковые, вводит в заблуждение. Различные источники калорий могут оказывать существенно различное влияние на такие вещи, как выработка энергии, гормоны и даже функции мозга.

Белок требует больше энергии для расщепления, чем углеводы и жиры, но он также более насыщает, в то время как ультраобработанные продукты требуют меньше энергии для расщепления, чем цельные продукты, которые также содержат клетчатку, витамины и другие питательные вещества, необходимые организму для хорошего здоровья.

Вот почему вы услышите фразу "пустые калории" о нездоровой пище и алкоголе. Пинта пива, например, содержит те же калории, что и 100-граммовый стейк из вырезки, но не содержит питательных веществ.

Так что помните, что следует обращать внимание не только на калории, если вы пытаетесь обуздать приступы голода.