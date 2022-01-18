Вегани здоровіші за м'ясоїдів, а хліб - шкідливий: 9 міфів про здорове харчування, які слід ігнорувати

Що правда, що - міф? (фото: pexels.com)

9 міфів про здорове харчування, які не мають нічого спільного з правдою

Міф 1. Добре поїсти - дорого

Асортимент суперпродуктів, харчових добавок і порошків на полицях магазинів змушує людей думати, що здорове харчування - це дорого.

Але, дотримуючись простих принципів, таких як використання сезонних і заморожених продуктів, а також місцевих продуктів, планування прийомів їжі та збільшення кількості їжі з рослинним білком, можна легко приготувати смачні і корисні страви за менші гроші.

Міф 2. Десерт - це шкідливо

Обмеження всіх смаколиків, які можуть "просочитися" в раціон, може ускладнити підтримку здорового способу життя в довгостроковій перспективі. І організм, що добре харчується, як правило, прекрасно справляється з випадковими частуваннями.

Тож немає нічого страшного, якщо у вас буде невелике частування кожен день або улюблений десерт раз на тиждень. Ключ в тому, щоб керувати частотою і розміром порції.

Крім того, спробуйте знайти більш здорові варіанти: темний шоколад і йогурт замість жирного солодкого тістечка!

І завжди знаходьте час, щоб насолодитися кожним шматочком, а не їсти бездумно.

Що вибрати корисного? (фото: pexels.com)

Міф 3. Вегани - найздоровіші люди

У веганської дієти є багато переваг, взяти хоча б більш високе споживання фруктів, овочів і бобових.

Однак веганська дієта автоматично не перетворюється на здорову. З точки зору харчування, дійсно, корисно, якщо рослинної їжі буде більше.

Але не менш важливо, чим ви заміните м'ясо в своєму раціоні. Багато замінників м'яса проходять глибоку обробку або містять багато солі або жиру, тому, якщо ви станете веганом, намагайтеся готувати з нуля, використовуючи замість цього сочевицю, квасолю і бобові.

Міф 4. Заняття в залі "спалять" все шкідливе, що ви з'їли

Заняття спортом дарують безліч переваг, але самі по собі вони не є гарантією стійкого ваги і здоров'я організму.

Здоровое ставлення до фізичних вправ може бути дуже корисним, але коли людина намагається скинути зайві кілограми і підвищити рівень енергії, тілу потрібне правильне харчування з білків, корисних жирів та інших поживних речовин, щоб відновити сили після тренування.

Без правильного харчування важко підтримувати розпорядок дня, і в кінцевому підсумку все одно потягне перекусити нездоровою їжею, щоб насититися після тренування.

Для красивої фігури потрібно просто не їсти на ніч? (фото: pexels.com)

Міф 5. Хліб - це обов'язково погано

Хліб має погану репутацію, насправді ж він цілком може стати частиною здорового харчування. Як завжди, мова йде про розумний вибір. Сортами з високим ступенем обробки, як правило, легше зловживати, такий хліб смачний, але часто залишає нас втомленими і млявими після пари шматочків.

Проте, вибір сортів з мінімальною обробкою, таких як хліб на заквасці, содовий хліб або пітта - це відмінний спосіб насолодитися хлібом з максимальним вмістом поживних речовин, завдяки чому ви довше будете почувати себе ситими.

Міф 6. Сирі фрукти і овочі - краще приготованих

Правда в тому, що приготування їжі може зменшити кількість одних поживних речовин, але насправді збільшити кількість інших.

Приготування помідорів, наприклад, підвищує рівень антиоксиданту лікопіну, а такі поживні речовини, як залізо, магній і кальцій, що містяться в шпинаті, легше засвоюються при приготуванні.

Особливо для тих, у кого проблеми з травленням, приготування фруктів і овочів може полегшити їх розщеплення і витяг поживних речовин.

Зелень корисна - на цьому дослідники зійшлися (фото: pexels.com)

Міф 7. Оброблена їжа - шкідлива для здоров'я

Всі ми багато чули про недоліки переробленої їжі, але є дві категорії продуктів, які потрапляють під цю категорію: оброблені і ультраоброблені.

Ультраоброблені продукти, такі, як запаковані тістечка, печиво і чіпси, як правило, містять велику кількість цукру, солі і жиру, але позбавлені поживних речовин.

Інші методи обробки можуть запропонувати таку необхідну зручність з мінімальним впливом на харчування. Наприклад, не так вже страшно вживати в їжу попередньо приготований рис і боби, соуси, наприклад, хумус і сальсу, заморожені овочі.

Міф 8. Зайві кіло з'являються від їжі на ніч

З фізіологічної точки зору, не має значення, в який час доби в організм надійшли калорії, переїдання може привести до збільшення ваги, хай на годиннику буде 12 дня або 12 ночі.

Але дослідження сходяться на думці, що ми схильні споживати більше калорій і робити більш поганий вибір продуктів, коли їмо пізно ввечері.

Також більшість експертів сходяться на думці, що варто залишати дво- або тригодинну перерву між останнім прийомом їжі і часом сну, щоб дати вашій травній системі час переробити їжу і забезпечити кращий нічний сон.

Міф 9. Всі калорії - однакові

Хоча вірно те, що всі калорії мають однакову кількість енергії, але не можна сказати, що всі вони однакові. Різні джерела калорій можуть надавати істотно різний вплив на такі речі, як вироблення енергії, гормони і навіть функції мозку.

Білок вимагає більше енергії для розщеплення, ніж вуглеводи і жири, але він також більш насичує, в той час як ультраоброблені продукти вимагають менше енергії для розщеплення, ніж цільні продукти, які також містять клітковину, вітаміни та інші поживні речовини, необхідні організму для хорошого здоров'я.

Ось чому ви почуєте фразу "порожні калорії" про нездорову їжу та алкоголь. Пінта пива, наприклад, містить ті ж калорії, що і 100-грамовий стейк з вирізки, але не містить поживних речовин.

Тож пам'ятайте, що слід звертати увагу не тільки на калорії, якщо ви намагаєтеся приборкати напади голоду.