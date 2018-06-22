"Вел себя, как гангста-рэпер": журналиста CNN хотели похитить в России

Спортивный журналист пожаловался на попытку похищения в Ростове-на-Дону

Итальянский журналист Танкреди Палмери чуть не стал жертвой преступления в Ростове-на-Дону.

Как пишет издание Sport24, во время Чемпионата мира по футболу 2018 Танкреди хотел похитить водитель такси.

По словам журналиста американского телеканала CNN и итальянского издания Gazzetta dello Sport, таксиста ему пришлось ждать полчаса.

"Я думаю, что если таксист говорит, что будет через 5 минут, а приезжает через 30, то он должен терять работу. А мне все время говорили рядом-рядом 50 метров и так далее... В итоге таксист приехал и отвез меня", - рассказал журналист.

Танкреди Палмери (фото: twitter.com/tancredipalmeri)

Потом водитель запросил у Танкреди тысячу рублей за поездку, которая длилась 40 секунд. Но журналист согласился дать таксисту-хаму только 100 руб.

"Однако он запер двери в автомобиле, завел машину. Я достал телефон и продиктовал в Google Translator, что этот парень пытается похитить меня и, что он требует ему заплатить непозволительно много. Затем я начал громко стучать по окну и увидел в пяти шагах полицейского. Тот подошел поближе, и я прислонил телефон к окну. Полицейский прочитал и начал смеяться, и я начал смеяться. Мы вышли из машины и в итоге я ему дал 200 рублей и все. Этот парень вел себя, как гангста-рэпер. Это было нечто", - рассказал Палмери.

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