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"Поводився, як гангста-репер": журналіста CNN хотіли викрасти в Росії

STYLERLIFE        22.06.2018 - 03:03
Танкреді Палмері (фото: twitter.com/tancredipalmeri)
Танкреді Палмері (фото: twitter.com/tancredipalmeri)

Спортивний журналіст поскаржився на спробу викрадення в Ростові-на-Дону

Італійський журналіст Танкреді Палмері мало не став жертвою злочину в Ростові-на-Дону.

Як пише видання Sport24, під час Чемпіонату світу з футболу 2018 Танкреді хотів викрасти водій таксі.

За словами журналіста американського телеканалу CNN і італійського видання Gazzetta dello Sport, таксиста йому довелося чекати півгодини.

"Я думаю, що якщо таксист каже, що буде через 5 хвилин, а приїжджає через 30, то він повинен втрачати роботу. А мені весь час говорили поруч-поруч, 50 метрів і так далі... У підсумку таксист приїхав і відвіз мене", - розповів журналіст.

Танкреді Палмері (фото: twitter.com/tancredipalmeri)

Потім водій запросив у Танкреді тисячу рублів за поїздку, яка тривала 40 секунд. Але журналіст погодився дати таксисту-хаму тільки 100 руб.

"Однак він замкнув двері в автомобіль, завів машину. Я дістав телефон і продиктував в Google Translator, що цей хлопець намагається викрасти мене, і що він вимагає заплатити йому дуже багато. Потім я почав голосно стукати у вікно і побачив у п'яти кроках поліцейського. Той підійшов ближче, і я притулив телефон до вікна. Поліцейський прочитав і почав сміятися, і я почав сміятися. Ми вийшли з машини, і в результаті я йому дав 200 рублів і все. Цей хлопець вів себе, як гангста-репер. Це було щось", - розповів Палмері.

Раніше Styler писав про те, що журналіст з Індії поскаржився на неосвіченість росіян.

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