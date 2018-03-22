"Верните, как было": жители Донбасса оставляют показательные послания (фото)

Снимок иллюстрирует настроения в городе

На Донбассе местные жители оставляют многозначительные послания на стенах. Соответствующее фото опубликовал блогер Necro Mancer в социальной сети Twitter.

На снимке показана надпись, которую кто-то из жителей оставил на стене. По фото можно понять, какие настроения царят в оккупированном городе.

"Верните, как было. За что мы боролись", - значится в граффити, составленном на стене.

В подписи к фотографии указано, что это Иловайск.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Ранее в сети показали уничтоженный поселок-призрак на Донбассе.

Село Широкино, которое находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя, превратилось из некогда курортного места в поселок-призрак.

В результате войны поселок полностью уничтожен: дома и санатории разрушены, побережье заминировано на случай атаки с моря.