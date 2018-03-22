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"Поверніть, як було": жителі Донбасу залишають показові послання (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 12:06
Фото: Іловайськ (facebook.com industrialheaven)
Фото: Іловайськ (facebook.com industrialheaven)

Знімок ілюструє настрої в місті

На Донбасі місцеві жителі залишають багатозначні послання на стінах. Відповідне фото опублікував блогер Necro Mancer в соціальній мережі Twitter.

На знімку показана напис, яку хтось із жителів залишив на стіні. По фото можна зрозуміти, які настрої панують в окупованому місті.

"Поверніть, як було. За що ми боролися", - значиться в графіті, складеному на стіні.

У підписі до фотографії вказано, що це Іловайськ.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Раніше у мережі показали знищене селище-привид на Донбасі.

Село Широкіно, яке знаходиться в 15 кілометрах на схід від Маріуполя, перетворилося з колись курортного місця на селище-привид.

В результаті війни селище повністю знищено: будинки і санаторії зруйновані, узбережжя заміновано на випадок атаки з моря.

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Теги: Донбасс, Иловайск
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