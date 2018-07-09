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Вероятны осадки: синоптики дали прогноз на 10 июля

STYLERLIFE        09.07.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/SerKuch
Фото: pixabay.com/SerKuch

В Украине местами ожидаются дожди

Во вторник, 10 июля, в Украине будет по-летнему тепло. Местами на Западе и в центре страны ожидается дождь. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке Украины будет без осадков, температура до +32. Жителей южной части страны ждет солнечная погода, до +33 градусов.

Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures

На западе Украины возможны дожди, температура до +26.

В северных областях облачно с прояснениями, до +27.

Фото: pixabay.com/_Alicja_

В центре местами пройдут дожди, температура воздуха до +30 градусов.

В Киеве во вторник, 10 июля, осадков не прогнозируют. Днем ожидается до +27, вечером - до +24 градусов.

Ранее синоптик дала прогноз погоды на неделю.

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Теги: погода
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