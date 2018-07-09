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Можливі опади: синоптики дали прогноз на 10 липня

STYLERLIFE        09.07.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/SerKuch
Фото: pixabay.com/SerKuch

В Україні місцями очікуються дощі

У вівторок, 10 липня, в Україні буде по-літньому тепло. Місцями на Заході та в центрі країни очікується дощ. Про це повідомляє УНІАН.

На сході України буде без опадів, температура до +32. Жителів південної частини країни очікає сонячна погода, до +33 градусів.

Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures

На заході України можливі дощі, температура до +26.

У північних областях хмарно з проясненнями, до +27.

Фото: pixabay.com/_Alicja_

У центрі місцями пройдуть дощі, температура повітря до +30 градусів.

У Києві у вівторок, 10 липня, опадів не прогнозують. Вдень очікується до +27, вночі - до +24 градусів.

Раніше синоптик дала прогноз погоди на тиждень.

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Теги: погода
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