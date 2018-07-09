Можливі опади: синоптики дали прогноз на 10 липня

В Україні місцями очікуються дощі
У вівторок, 10 липня, в Україні буде по-літньому тепло. Місцями на Заході та в центрі країни очікується дощ. Про це повідомляє УНІАН.
На сході України буде без опадів, температура до +32. Жителів південної частини країни очікає сонячна погода, до +33 градусів.
Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures
На заході України можливі дощі, температура до +26.
У північних областях хмарно з проясненнями, до +27.
Фото: pixabay.com/_Alicja_
У центрі місцями пройдуть дощі, температура повітря до +30 градусів.
У Києві у вівторок, 10 липня, опадів не прогнозують. Вдень очікується до +27, вночі - до +24 градусів.
Раніше синоптик дала прогноз погоди на тиждень.
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