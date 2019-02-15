Весенняя погода: украинцам дали воодушевляющий прогноз

В субботу существенные осадки будут маловероятны

В Украине в субботу, 16 февраля, антициклон сформирует теплую и преимущественно сухую погоду. Синоптик сообщает, что холоднее всего будет в восточных областях. Об этом говорится на сайте Opogode.

В среднем по стране температура воздуха в течение суток составит около +2... +5 градусов. Ветер будет дуть с силой от 5 до 12 метров в секунду, направление - северо-западное.

В западных регионах осадки не прогнозируются. В ночное время столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем будет от +​​ до +-9 градусов.

На Севере ожидается туман, осадки маловероятны. Ночью воздух охладится до -3 градусов, но днем температура составит от +1 до +4 градусов.

Жителям восточных регионов может "достаться" небольшой дождь. В ночное время температура воздуха составит от -7 до -4 градусов, днем ожидается около 0 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Центре - без осадков. Столбики термометров ночью будут варьироваться между показателями -3 и 0 градусов, в дневное время - между +1 и +4 градуса.

В южных областях возможны незначительные осадки. Ночью температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, днем будет от +3 до +7 градусов.

В столице завтра осадки маловероятны. Киевлян в ночное время ожидает температура воздуха от -2 до нуля градусов, днем - от +2 до +4 градусов.

Как сообщалось ранее, недавно народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Напомним, что синоптики также дали украинцам неблагоприятный прогноз погоды на март.

Также мы писали о том, что "народный синоптик" сурок Тимка ранее дал прогноз погоды на предстоящую весну.