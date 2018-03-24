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Весна пришла: в сети показали фото подснежников в Киеве

STYLERLIFE        24.03.2018 - 18:57
Фото: Подснежники (pixabay.com/ru/users/katerinavulcova)
Фото: Подснежники (pixabay.com/ru/users/katerinavulcova)

Первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений

В сети показали первые фотографии подснежников этой весной. Первоцветы понемногу начали появляться в киевском зоопарке. Об этом написали на странице "Киевского зоологического парка государственного значения" в Facebook.

"А вы уже видели первоцветы? Приходите к КиевЗоо и насладитесь этой красотой!" - сказано в сообщении.

Фото: Первоцветы в киевском зоопарке (facebook.com/zoo.kiev.ua)

Первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (шафран, крокусы, подснежники, белоцвет, сон-трава, черемша) занесены в Красную Книгу Украины. В результате срыва этих растений нарушается корневая система поляны первоцветов, а также не созревают семена. Покупая цветы в метро или на остановках общественного транспорта, каждый может стать соучастником уничтожение природы.

Как ранее писал Styler, на Закарпатье значительно поднялась температура воздуха и это сразу отразилось на природе. Тут уже появились первые весенние цветы. 

Напомним, в заснеженную Украину раньше времени вернулись аисты, которые теперь нуждаются в помощи (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: цветы
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