Весна прийшла: у мережі показали фото пролісків у Києві

Первоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин

У мережі показали перші фотографії пролісків цієї весни. Первоцвіти потроху почали з'являтися в київському зоопарку. Про це написали на сторінці "Київського зоологічного парку державного значення" у Facebook.

"А ви вже бачили первоцвіти? Приходьте до КиївЗоо і насолодіться цією красою!" - сказано в повідомленні.

Фото: Первоцвіти в київському зоопарку facebook.com/zoo.kiev.ua)

Первоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин, більшість з яких (шафран, крокуси, проліски, білоцвіт, сон-трава, черемша) занесені в Червону Книгу України. В результаті зриву цих рослин порушується коренева система поляни первоцвітів, а також не дозріває насіння. Купуючи квіти в метро або на зупинках громадського транспорту, кожен може стати співучасником знищення природи.

Як раніше писав Styler, на Закарпатті значно піднялась температура повітря і це відразу позначилося на природі. Тут вже з'явилися перші весняні квіти.

Нагадаємо, в засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)