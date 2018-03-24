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Весна прийшла: у мережі показали фото пролісків у Києві

STYLERLIFE        24.03.2018 - 18:50
Фото: Підсніжники (pixabay.com/ru/users/katerinavulcova)
Фото: Підсніжники (pixabay.com/ru/users/katerinavulcova)

Первоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин

У мережі показали перші фотографії пролісків цієї весни. Первоцвіти потроху почали з'являтися в київському зоопарку. Про це написали на сторінці "Київського зоологічного парку державного значення" у Facebook.

"А ви вже бачили первоцвіти? Приходьте до КиївЗоо і насолодіться цією красою!" - сказано в повідомленні.

Фото: Первоцвіти в київському зоопарку facebook.com/zoo.kiev.ua)

Первоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин, більшість з яких (шафран, крокуси, проліски, білоцвіт, сон-трава, черемша) занесені в Червону Книгу України. В результаті зриву цих рослин порушується коренева система поляни первоцвітів, а також не дозріває насіння. Купуючи квіти в метро або на зупинках громадського транспорту, кожен може стати співучасником знищення природи.

Як раніше писав Styler, на Закарпатті значно піднялась температура повітря і це відразу позначилося на природі. Тут вже з'явилися перші весняні квіти.

Нагадаємо, в засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: цветы
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