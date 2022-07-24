ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ветеринар рассказала, как животным пережить жару: не стригите

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 14:11
Ветеринар рассказала, как животным пережить жару: не стригите Фото: Как помочь животным в жару (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Домашние животные в летнюю жару страдают от высоких температур не меньше, чем люди. Очень важно поддержать питомца и облегчить его существование.

Как помочь и защитить, например, собаку рассказала ветеринар Мария Кудря, пишут "Факты".

Чем опасна для животного жаркая погода

Четырехлапые точно также, как и люди, могут получить тепловой удар. Если животное не пьет - смерть может наступить через несколько часов.

Очень важно не пропустить симптомы.

"Опасность жаркой погоды: тепловой удар, это смертельно опасное состояние. Симптомы у песика: одышка, обезвоживание, тошнота, вялость. По симптомам солнечный удар такой же как тепловой, но добавляется еще сильная лихорадка. Риск смерти выше, чем при тепловом ударе. Если животное не может регулярно пить, то обезвоживание наступает в течение нескольких часов", - предупредила Мария.

Как помочь животному в жару

  • Не оставляйте собаку в машине. Автомобиль превращается в духовку через 5 минут при закрытых окнах.
  • Обильное питье. Обязательно брать воду на прогулку и оставлять дома в мисках в достаточном количестве.
  • Выгуливайте собаку в прохладное время дня — рано утром и поздно вечером.
  • Не стригите собаку. Многие владельцы думают, что если собаку подстричь — она проще перенесет жару. По факту все наоборот. Шерсть — это орган, помогающий поддерживать терморегуляцию.

Помните, что заботится о братьях наших меньших - очень важно!

Как мы ранее писали, под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов.

Также читайте, как в Киеве полицейский растрогал до слез своей добротой и спас котят, которых оставили умирать.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь