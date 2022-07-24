Ветеринар рассказала, как животным пережить жару: не стригите

Домашние животные в летнюю жару страдают от высоких температур не меньше, чем люди. Очень важно поддержать питомца и облегчить его существование.

Чем опасна для животного жаркая погода

Четырехлапые точно также, как и люди, могут получить тепловой удар. Если животное не пьет - смерть может наступить через несколько часов.

Очень важно не пропустить симптомы.

"Опасность жаркой погоды: тепловой удар, это смертельно опасное состояние. Симптомы у песика: одышка, обезвоживание, тошнота, вялость. По симптомам солнечный удар такой же как тепловой, но добавляется еще сильная лихорадка. Риск смерти выше, чем при тепловом ударе. Если животное не может регулярно пить, то обезвоживание наступает в течение нескольких часов", - предупредила Мария.

Как помочь животному в жару

Не оставляйте собаку в машине. Автомобиль превращается в духовку через 5 минут при закрытых окнах.

Обильное питье. Обязательно брать воду на прогулку и оставлять дома в мисках в достаточном количестве.

Выгуливайте собаку в прохладное время дня — рано утром и поздно вечером.

Не стригите собаку. Многие владельцы думают, что если собаку подстричь — она проще перенесет жару. По факту все наоборот. Шерсть — это орган, помогающий поддерживать терморегуляцию.

Помните, что заботится о братьях наших меньших - очень важно!