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Под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов

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Харьковская область, Четверг 21 июля 2022 16:53
Под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов Коллаж РБК-Украина: в Циркунах около Харькова спасли павлина
Автор: Владимир Костырин

В поселке Циркуны под Харьковом, который регулярно обстреливают российские оккупанты, удалось спасти павлина - красивая птица в состоянии шока бегала по улицам населенного пункта, пряталась от снарядов в любых укрытиях, и наверняка бы погибла, если бы не неравнодушные люди.

Об этом передали активисты организации "Спасение животных Харьков" на странице в Facebook.

Куда делись хозяева павлина и что с ними - неизвестно.

В Циркунах, которые захватчики не перестают обстреливать практически ежедневно, из-за попаданий вражеских снарядов немало разрушенных домов, вспыхивают пожары.

Для эвакуации павлина, что бегал по поселку, в первую очередь нужно было поймать птицу. Закрыв пышнохвостого пернатого в сарае одного из домов, местные жители обратились к зоозащитникам.

"Птицу спасатели передали специалисту в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Остается надеяться, что павлину вскоре предоставят всю необходимую помощь, и он найдет своих владельцев, или обретет новых.

Видео, как спасали павлина в Циркунах, можно посмотреть по этой ссылке.

Под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов

В Циркунах возле Харькова спасли павлина (фото: скриншоты с видео facebook.com/spt.kh)

Ранее сообщалось, что в Харькове активисты борются за жизнь птенцов аистов, которые сильно травмировались из-за непогоды.

Напомним также, что недавно российские оккупанты уничтожили уникальный экопарк под Харьковом, где погибли сотни животных.

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Харьков птицы зоозащитники
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