Під Харковом врятували павича, який тиждень ховався від ворожих обстрілів

У селищі Циркуни під Харковом, яке регулярно обстрілюють російські окупанти, вдалося врятувати павича - красивий птах у стані шоку бігав вулицями населеного пункту, ховався від снарядів у будь-яких укриттях, і напевно б загинув, якби не небайдужі люди.

Про це передали активісти організації "Порятунок тварин Харків" на сторінці у Facebook .

Куди поділися власники павича і що з ними - невідомо.

У Циркунах, які загарбники не припиняють обстрілювати практично щодня, через попадання ворожих снарядів чимало зруйнованих будинків, спалахують пожежі.

Для евакуації павича, що бігав селищем, насамперед потрібно було спіймати птаха. Закривши пишнохвостого пернатого у сараї одного з будинків, місцеві жителі звернулися до зоозахисників.

"Птаха рятувальники передали фахівцю в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Залишається сподіватися, що павичу незабаром нададуть усю необхідну допомогу, і він знайде своїх власників, або набуде нових.

Відео, як рятували павича у Циркунах, можна переглянути за цим посиланням.

У Циркунах біля Харкова врятували павича (фото: скріншоти з відео facebook.com/spt.kh)