ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ветеринар розповіла, як тваринам пережити спеку: не стрижіть

Новость на русском →
Неділя 24 липня 2022 14:11
Ветеринар розповіла, як тваринам пережити спеку: не стрижіть Фото: Як допомогти тваринам у спеку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Домашні тварини в літню спеку страждають від високих температур не менше, ніж люди. Дуже важливо підтримати вихованця і полегшити його існування.

Як допомогти і захистити, наприклад, собаку розповіла ветеринар Марія Кудря, пишуть "Факти".

Чим небезпечна для тварини спекотна погода

Чотирилапі точно також, як і люди, можуть отримати тепловий удар. Якщо тварина не п'є - смерть може наступити через кілька годин.

Дуже важливо не пропустити симптоми.

"Небезпека спекотної погоди: тепловий удар, це смертельно небезпечний стан. Симптоми у песика: задишка, зневоднення, нудота, млявість. За симптомами сонячний удар такий же як теплової, але додається ще сильна лихоманка. Ризик смерті вище, ніж при тепловому ударі. Якщо тварина не може регулярно пити, то зневоднення настає протягом декількох годин", - попередила Марія.

Як допомогти тварині в спеку

  • Не залишайте собаку в машині. Автомобіль перетворюється в духовку через 5 хвилин при закритих вікнах.
  • Рясне пиття. Обов'язково брати воду на прогулянку і залишати вдома в мисках в достатній кількості.
  • Вигулюйте собаку в прохолодну пору дня - рано вранці і пізно ввечері.
  • Не стрижіть собаку. Багато власників думають, що якщо собаку підстригти — вона простіше перенесе спеку. За фактом все навпаки. Шерсть - це орган, що допомагає підтримувати терморегуляцію.

Пам'ятайте, що піклується про братів наших менших - дуже важливо!

Як ми раніше писали, під Харковом врятували павича, який тиждень ховався від ворожих обстрілів.

Також читайте, як у Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя