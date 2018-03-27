"Везде такая картина": в Киеве пожаловались на грязь от автомобилей (фото)

"Герои парковки" пачкают дворы грязью с газонов

В Киеве водители автомобилей массово паркуются на зеленых зонах, в результате чего потом пачкают асфальт грязью с колес. Об этом написал глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев в соцсети Facebook.

"Узнаете? Не ваш ли это двор? Собственно, зачем гадать, если куда ни посмотришь, в Киеве сейчас везде именно такая картина. Это - картина о наглых водителей, которые плевать хотели на бордюры и газоны", - написал он, опубликовав несколько фото.

Фото: Грязь (facebook.com/andreev.solomianka)

"Да, зима в Киеве сделала свое. И мы с вами - не в заокеанской Флориде (штат в США – ред.), чтобы наслаждаться вечнозеленой травой. Но это не оправдывает наглецов. Не дает им право парковаться на зеленых зонах", - отметил Андреев.

Фото: Авто и грязь (facebook.com/andreev.solomianka)

"Конечно, инспекторы КП "Киевблагоустройство" мониторят подобные "изуродованные" территории и требуют от коммунальщиков привести в порядок балансовые участки, облагородить эти газоны. Но возникает вопрос: зачем так пахать колесами почву, зачем вытаскивать эту грязь на асфальт, зачем гадить в своем дворе?!" – написал Андреев.

Он призвал водителей сохранить газоны, придомовые территории и зелено-распределительные черты Киева.

Скриншот поста (facebook.com/andreev.solomianka)

Кстати, в Киеве "автохам" заблокировал проход у дома.

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