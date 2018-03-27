Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Скрізь така картина": у Києві поскаржилися на бруд від автомобілів (фото)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 19:53
Фото: Автомобіль (pixabay.com/jwvein)
Фото: Автомобіль (pixabay.com/jwvein)

"Герої паркування" псують двори брудом з газонів

У Києві водії автомобілів масово паркуються на зелених зонах, у результаті чого потім псують асфальт брудом з коліс. Про це написав глава КП "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв в соцмережі Facebook.

"Впізнаєте? Чи не ваш двір? Власне, навіщо гадати, якщо куди не подивишся, в Києві зараз скрізь саме така картина. Це - картина про нахабних водіїв, які плювати хотіли на бордюри і газони", - написав він, опублікувавши кілька фото.

 

Фото: Бруд (facebook.com/andreev.solomianka)

"Так, зима в Києві зробила своє. І ми з вами - не в заокеанській Флориді (штат у США – ред.), щоб насолоджуватися вічнозеленою травою. Але це не виправдовує нахаб. Не дає їм право паркуватися на зелених зонах", - зазначив Андрєєв.

 

Фото: Авто і бруд (facebook.com/andreev.solomianka)

"Звичайно, інспектори КП "Київблагоустрій" моніторять подібні "понівечені" території і вимагають від комунальників привести в порядок балансові ділянки, облагородити ці газони. Але виникає питання: навіщо так орати колесами грунт, навіщо витягувати цей бруд на асфальт, навіщо гадити у своєму дворі?!" – написав Андрєєв.

Він закликав водіїв зберегти газони, прибудинкові території та зелено-розподільні риси Києва.

Скріншот поста (facebook.com/andreev.solomianka)

До речі, у Києві "автохам" заблокував прохід у будинку.

останнім часом Київ перетворився на своєрідний музей нового культурного напряму – муралов. Пропонуємо подивитися на самі яскраві з них (відео: STYLER.rbc.ua)

"Зробила зауваження": в мережі розповіли про чергового "героя паркування" в Києві Черговий "автохам": у Києві "герой паркування" заблокував вхід в школу
Теги: парковка, Киевзеленстрой, автохам
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top