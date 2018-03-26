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"Запечатал подъезд с живыми людьми": в Киеве "автохам" заблокировал проход у дома

STYLERLIFE        26.03.2018 - 11:30
Фото: "Герой парковки" в Киеве (facebook.com/vlad.life)
Фото: "Герой парковки" в Киеве (facebook.com/vlad.life)

Для прохода людей осталось лишь 30 сантиметров

В Киеве на улице Ереванской водитель "Фольксваген Туарег" № АА9822PI припарковался прямо перед подъездом, на пешеходной дорожке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook учредитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Запечатал подъезд с живыми людьми. В Киеве на Ереванской водитель Фольксваген Туарег АА9822PI припарковался прямо перед подъездом, на пешеходной дорожке. Для эвакуации нищебродов из подъезда остался проход сантиметров 30. Ну что, давайте, граждане, оправдываем: 
"Кому он мешает?"
"Завидуешь"
"Хотел срать"
"Жена рожала"
"Рожал"
"Умирала прабабка", - написал Антонов.

Скриншот (facebook.com/vlad.life)

Скриншот (facebook.com/vlad.life)

"А ему надо", - иронично написал Андрей Прудченко.

"Ключом по лакокрасочному будет справедливо", - отреагировал Эдуард Сух.

"Ну, есть же лопата, ломик", - написал Танита Сафраневский.

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Напомним, что в сети рассказали об очередном "герое парковки" в Киеве.

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Теги: парковка, Киев
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