"Запечатав під'їзд з живими людьми": у Києві "автохам" заблокував прохід біля будинку

Для проходу людей залишилося лише 30 сантиметрів

У Києві на вулиці Єреванській водій "Фольксваген Туарег" № АА9822РІ припаркувався прямо перед під'їздом, на пішохідній доріжці. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook засновник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Запечатав під'їзд з живими людьми. У Києві на Єреванській водій Фольксваген Туарег АА9822РІ припаркувався прямо перед під'їздом, на пішохідній доріжці. Для евакуації нищебродов з під'їзду залишився прохід сантиметрів 30. Ну що, давайте, громадяни, виправдовуємо:

"Кому він заважає?"

"Заздриш"

"Хотів срати"

"Дружина народжувала"

"Народжував"

"Вмирала прабаба", - написав Антонов.

Скріншот (facebook.com/vlad.life)

Скріншот (facebook.com/vlad.life)

"А йому треба", - іронічно написав Андрій Прудченко.

"Ключем по лакофарбовому буде справедливо", - відреагував Едуард Сух.

"Ну, є ж лопата, ломик", - написав Таніта Сафраневский.

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

Нагадаємо, що у мережі розповіли про чергове "героя паркування.

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