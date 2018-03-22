"Вхурделило": в сети вспомнили погоду в Украине пять лет назад

В тот день выпала месячная норма осадков

В 2018 году многие украинцы жалуются на мартовскую погоду из-за мороза и холода. В сети решили вспомнить этот же день, 22 марта, только в 2013 году. Об этом пишет Gazeta.ua. Тогда этот день весной описывали одним словом "вхурделило".

Больше всего пять лет назад от непогоды пострадал Киев и область. За день выпала месячная норма осадков.

"Снегопад в Украине стал самым масштабным более ,чем за сто лет ", - заявил тогда директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Фото: Снегопад 22 марта 2013 года (gazeta.ua)

Напомним, что синоптик дал неутешительный прогноз о похолодании в Украине.

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