Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Снег в апреле": синоптик дал неутешительный прогноз о похолодании в Украине

STYLERLIFE        20.03.2018 - 20:04
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Синоптик уже с точностью спрогнозировал погоду в марте

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что снег в Украине выпадет и в апреле, а начало месяца будет относительно прохладным. Об этом он сообщил в комментарии "Апострофу".

По словам синоптика, потепление ожидается с 25-26 марта, но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла.

"Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (в 2018 году праздник выпадает на 8 апреля). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - сказал Леонид.

Горбань отметил, что следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году такого ждать не стоит: ожидается только 11-12 градусов выше нуля.

Напомним, что Леонид Горбань с точностью предсказал, какой буде погода в марте. Он не согласился с предсказанием харьковского сурка о ранней весне и уверял, что март в Украине будет холодным.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Сквозь колючие заросли мороза": синоптик дала прогноз на 21 марта "Ситуация под контролем": стало известно, сколько тонн снега вывезли из Киева
Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top