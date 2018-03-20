"Снег в апреле": синоптик дал неутешительный прогноз о похолодании в Украине

Синоптик уже с точностью спрогнозировал погоду в марте

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что снег в Украине выпадет и в апреле, а начало месяца будет относительно прохладным. Об этом он сообщил в комментарии "Апострофу".

По словам синоптика, потепление ожидается с 25-26 марта, но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла.

"Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (в 2018 году праздник выпадает на 8 апреля). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - сказал Леонид.

Горбань отметил, что следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году такого ждать не стоит: ожидается только 11-12 градусов выше нуля.

Напомним, что Леонид Горбань с точностью предсказал, какой буде погода в марте. Он не согласился с предсказанием харьковского сурка о ранней весне и уверял, что март в Украине будет холодным.