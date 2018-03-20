"Сніг у квітні": синоптик дав невтішний прогноз про похолодання в Україні

Синоптик вже з точністю спрогнозував погоду у березні

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що сніг в Україні випаде і в квітні, а початок місяця буде відносно прохолодним. Про це він повідомив у коментарі "Апострофу".

За словами синоптика, потепління очікується з 25-26 березня, але це невисокі температури: 3-5 градусів тепла.

"Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самої Пасхи (в 2018 році свято випадає на 8 квітня. Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів. Не більше. Погода вітряна, сира, прохолодна", - сказав Леонід.

Горбань зазначив, що наступні сім днів після Великодня зазвичай температури наростають швидко, але в цьому році такого чекати не варто: очікується, лише 11-12 градусів вище нуля.

Нагадаємо, що Леонід Горбань з точністю передбачив, якою буде погода у березні. Він не погодився з прогнозом харківського бабака ранньої весни і запевняв, що березень в Україні буде холодним.