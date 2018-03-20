Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Сніг у квітні": синоптик дав невтішний прогноз про похолодання в Україні

STYLERLIFE        20.03.2018 - 20:04
Фото РБК-Україна
Фото РБК-Україна

Синоптик вже з точністю спрогнозував погоду у березні

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що сніг в Україні випаде і в квітні, а початок місяця буде відносно прохолодним. Про це він повідомив у коментарі "Апострофу".

За словами синоптика, потепління очікується з 25-26 березня, але це невисокі температури: 3-5 градусів тепла.

"Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самої Пасхи (в 2018 році свято випадає на 8 квітня. Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів. Не більше. Погода вітряна, сира, прохолодна", - сказав Леонід.

Горбань зазначив, що наступні сім днів після Великодня зазвичай температури наростають швидко, але в цьому році такого чекати не варто: очікується, лише 11-12 градусів вище нуля.

Нагадаємо, що Леонід Горбань з точністю передбачив, якою буде погода у березні. Він не погодився з прогнозом харківського бабака ранньої весни і запевняв, що березень в Україні буде холодним.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Крізь колючі хащі морозу": синоптик дала прогноз на 21 березня "Ситуація під контролем": стало відомо, скільки тонн снігу вивезли з Києва
Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top