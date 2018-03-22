"Вхурделило": в мережі згадали погоду в Україні пять років тому

В той день випала місячна норма опадів
В 2018 році багато українців скаржаться на березневу погоду з-за морозу і холоду. У мережі вирішили згадати цей же день, 22 березня, тільки в 2013 році. Про це пише Gazeta.ua. Тоді цей день навесні описували одним словом "вхурделило".
Більше всього п'ять років тому від негоди постраждав Київ і область. За день випала місячна норма опадів.
"Снігопад в Україні став наймасштабнішим більше ,ніж за сто років ", - заявив тоді директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Фото: Снігопад 22 березня 2013 року (gazeta.ua)
Нагадаємо, що синоптик дав невтішний прогноз про похолодання в Україні.
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