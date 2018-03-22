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"Вхурделило": в мережі згадали погоду в Україні пять років тому

STYLERLIFE        22.03.2018 - 18:30
Фото: Київ 2013 (facebook.com autocentre)
Фото: Київ 2013 (facebook.com autocentre)

В той день випала місячна норма опадів

В 2018 році багато українців скаржаться на березневу погоду з-за морозу і холоду. У мережі вирішили згадати цей же день, 22 березня, тільки в 2013 році. Про це пише Gazeta.ua. Тоді цей день навесні описували одним словом "вхурделило".

Більше всього п'ять років тому від негоди постраждав Київ і область. За день випала місячна норма опадів.

"Снігопад в Україні став наймасштабнішим більше ,ніж за сто років ", - заявив тоді директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Фото: Снігопад 22 березня 2013 року (gazeta.ua)

Нагадаємо, що синоптик дав невтішний прогноз про похолодання в Україні.

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Теги: погода
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