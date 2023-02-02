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Від тих, хто пішов - тим, хто залишився. Зірки X-Фактора розчулили піснею

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Четвер 02 лютого 2023 18:28
Від тих, хто пішов - тим, хто залишився. Зірки X-Фактора розчулили піснею Учасники MBreeze (фото: прес-служба гурту)
Автор: Тетяна Самарук

Фіналісти сьомого сезону талант-шоу X-Фактор, учасники Національного відбору на Євробачення 2018, популярний український гурт MBreeze випустив пісню "В памʼяті".

Це пісня, яка промовляє до слухача від імені людини, що пішла з життя.

"Життя на землі має свій початок і кінець. І як важко іноді нам відпускати своїх рідних людей, які вже не з нами. Ця пісня - нагадування про те, що ті, за ким ми так сумуємо завжди поруч з нами. І вони живі, допоки жива пам'ять про них в наших серцях" - коментує фронтмен гурту Олександр Біляк.

Тільки за офіційними даними ООН за перші півроку повномасштабної війни в Україні загинуло більше семи тисяч цивільних. Реальні цифри навіть страшно уявити.

"Наша творчість від початку війни і до сьогодні переживає постійну сенсову трансформацію від веселих й сатиричних пісень до сумних і глибоких. Ми вважаємо, що головна мета музики - торкатися душі людини та допомагати проживати емоції і нам здається, що ця пісня потрібна і актуальна сьогодні для багатьох українців", - кажуть артисти.

Раніше ми повідомляли, що Mountain Breeze першими в світі презентували Tiktok-альбом.

Також рок-група підкорила Південну Корею. Тоді музиканти стали першими артистами з України, які представили країну в Сеулі.

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