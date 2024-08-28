ua en ru
Ср, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуа

Середа 28 серпня 2024 21:23
UA EN RU
Відома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуа Анна Саліванчук (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Любов Блажко

Анна Саліванчук перевтілилася в образ найзагадковішої української виконавці - Klavdia Petrivna. Акторка поділилася результатом у мережі, і підписники бурхливо відреагували на її яскраве амплуа.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки повідомляє про це детальніше.

Саліванчук в образі Klavdia Petrivna

У ролику, який зірка опублікувала у своєму блозі, вона з'явилася в ефектному вбранні. На Анні можна побачити об'ємний капелюх, обшитий по краях срібною бахромою з камінцями.

Цей аксесуар вона доповнила червоним боді, довгими атласними рукавичками та високими туфлями-панчохами, які яскраво переливалися. Завершив ефектний лук чокер червоного кольору, а також акцентний макіяж очей.

Відома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуаВідома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуа

Акторка у новому образі (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Ну все, немає більше сили мовчати й тягнути до 30 серпня", - написала під відео Саліванчук і таким чином натякнула на перший сольний концерт Klavdia Petrivna, який пройде наприкінці літа у київському Палаці спорту.

До слова, Klavdia Petrivna з'явилася у подібному амплуа у своєму нещодавньому кліпі під назвою "Їде дах". Там вона заспівала в дуеті з Машею Кондратенко, і позувала у червоному головному уборі та латексних рукавичках.

Реакція мережі

Колеги та шанувальники не пошкодували для Саліванчук компліментів. Ось деякі їхні реакції:

  • "Це дуже смачно"
  • "Українська врода українського народу"
  • "Талановита і чарівна"
  • "Це тепер моє улюблене відео"
  • "Круто та шикарно"
  • "Неймовірно"
  • "Дуже красива та сексуальна"
  • "Це просто підпал"
  • "Богиня неземної краси"
  • "Нестримно гарно"
  • "Красиво, витончено та сексуально"
  • "Нарешті всі дізналися, хто вона - Klavdia Petrivna"
  • "Це просто космос"
  • "Дуже ніжна та сексуальна"
  • "Фантастична".

Нагадаємо, Анна Саліванчук - 39-річна українська акторка, яка відома ролями у проєктах "Свати", "Жіночий лікар", "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та інших.

Раніше була заміжня за продюсером "Кварталу 95" Олександром Божком, з яким розлучилася у травні минулого року. У цьому шлюбі у пари народився син Гліб. У вересні 2020 року у них народився другий син - Микита.

Відома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуаСаліванчук з синами (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Нещодавно Дантес зробив несподівану заяву про Klavdia Petrivna.

Також послухайте ці 20 свіжих українських пісень - вони приємно вас здивують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анна Саливанчук Зірки шоу-бізнесу Акторка
NEWS
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський