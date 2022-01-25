Виктория Смеюха в бикини завораживает знойными фото с Мальдив

Виктория успела сделать несколько эффектных фотосессий, позируя на пляже на белоснежном песочке, на фоне лазурных волн, тропических цветов или же бассейна.

При этом певица примерила несколько ярких и модных бикини, которые оставяют мало простора для воображения и позволяют полюбоваться на ее точеные формы. А соблазнительные позы, которые принимала девушка, добавили кадрам еще больше огня.

Некоторые даже заподозрили Смеюху в использовании фотошопа - якобы ее фигура слишком уж идеальная. Та отреагировала и парировала, что поддерживает прекрасную форму и упругий пресс с помощью спорта.

"Про пресс и талию-аномалию. Заподозрили в любви к фотошопу и понеслась… Из некоторых комментариев сми создали новостной PR. Странно, очень. Мой характер устроен по принципу: вижу цель, не вижу препятствий! Дело было давно, еще в школе. Целью были кубики на животе. Зачем? Хз, надо!" - написала 36-летняя артистка.

Виктория Смеюха эффектно позировала в бикини во время отдыха на Мальдивах (фото: instagram.com/vikanablack)

Также Вика рассказала, за что она любит отпуск.

"С одной стороны за возможность отдохнуть, а с другой - за способность увидеть решения, которые приходят только в режиме остановки. Ведь мозг не способен выдать правильные идеи, находясь в режиме "полета". В процессе полета ты вынужден следить за всем происходящим, совершать массу действий одновременно, чтобы лететь. Другое дело: остановиться, заправиться и еще раз посмотреть на маршрут. Вдруг захочется его улучшить или изменить, а то летишь часто на автомате", - поделилась инсайтом Смеюха.