Вместе на съемках фильма: актера из "Миротворца" заметили в компании бывшего бойца из "Айдара"

Фото: Никита Панфилов (facebook.com/nikita.panfilov)

Актера записали в базу за поддержку аннексии Крыма

Известного российского актера Никиту Панфилова, который попал в базу "Миротворца" за поддержку аннексии Крыма, заметили в Киеве. Соответствующие снимки можно найти на странице Катерины Котляровой в Facebook.

Отметим, что он принимал участие в съемках фильма. Интересно, что его можно увидеть в компании бывшего бойца батальона "Айдар" Юрия Оксюковского.

Фото: Никита Панфилов и Юрий Оксюковский (facebook.com/katherine.kotlyarova)

"Суперовое чувство, когда возле дома проходили съемки фильма "Пес". Несмотря на насыщенность дня, главные актеры Никита Панфилов, Андрей Саминин и Мухтар (сегодня был именно он) уделили нам свое внимание. Благодарна им за хорошее настроение", - сообщила девушка в публикации.

Напомним, известный советский и российский композитор Александра Пахмутова, которая является автором более 400 песен, угодила в базу организации "Миротворец".

Также мы писали о том, что известный украинский продюсер Алена Мозговая сообщила, что она обязательно вернется в Крым.

Кстати, ранее известный продюсер высказалась о ситуации в Украине.

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