Разом на зйомках фільму: актора з "Миротворця" помітили в компанії колишнього бійця з "Айдара"

Фото: Нікіта Панфілов (facebook.com/nikita.panfilov)

Актора записали в базу за підтримку анексії Криму

Відомого російського актора Нікіти Панфілова, який потрапив в базу "Миротворця" за підтримку анексії Криму, помітили у Києві. Відповідні знімки можна знайти на сторінці Катерини Котлярової у Facebook.

Зазначимо, що він брав участь у зйомках фільму. Цікаво, що його можна побачити в компанії колишнього бійця батальйону "Айдар" Юрія Оксюковского.

Фото: Микита Панфілов і Юрій Оксюковский (facebook.com/katherine.kotlyarova)

"Суперове почуття, коли біля будинку проходили зйомки фільму "Пес". Незважаючи на насиченість дня, головні актори Микита Панфілов, Андрій Самінін та Мухтар (сьогодні був саме він) приділили нам свою увагу. Вдячна їм за гарний настрій", - повідомила дівчина в публікації.

Нагадаємо, відомий радянський і російський композитор Олександра Пахмутова, яка є автором понад 400 пісень, угодила в базу організації "Миротворець".

Також ми писали про те, що відомий український продюсер Олена Мозгова повідомила, що вона обов'язково повернеться в Крим.

До речі, раніше відомий продюсер висловилася про ситуацію в Україні.

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