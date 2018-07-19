"Внимание! Розыск!" В Киеве сбежал человек из психбольницы

Коллаж (РБК-Украина)

Об этом сообщил Киев Оперативный

Сегодня, 19 июля, в Киеве из местной психиатрической больницы сбежал пациент. Его разыскивают. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня (19.07.2018), примерно в 10:00, из больницы, которая на улице Кирилловской, сбежал психически нездоровый парень (24 года). Приметы: 185 см роста, джинсы, желтая полосатая футболка, короткие волосы, легкая небритость, среднего телосложения. Мог направиться в сторону Пущи. Если встретите – срочно позвоните 102. Спасибо", - написано в публикации.

Фото: пациент (facebook.com/KyivOperativ)

Одна из пользователей группы Маргарита Алимурадова рассказала, что видела похожего человека вчера, 18 июля, на Обсерваторной. "Ходил что-то кричал, потом зашел в кафе, его оттуда охранник выбросил, покружился, поорал и пошел в сторону Некрасовской. Это уже после обеда было", - сказала она.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киевской области пропал мальчик 2006 года рождения Зинченко Устим Александрович, 2006 года рождения. Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, нос прямой, уши – оттопыренные.

Мальчик был одет в черную футболку с рисунком в виде очага огня, черные джинсовые шорты, черные кроссовки Puma. Также при себе у него была сумка типа "бананка" черного цвета.

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