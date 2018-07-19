"Увага! Розшук!" У Києві втікла людина з психлікарні

Колаж (РБК-Україна)

Про це повідомив Київ Оперативний

Сьогодні, 19 липня, в Києві з місцевої психіатричної лікарні втік пацієнт. Його розшукують. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Сьогодні (19.07.2018), близько 10:00, з лікарні, зо на вулиці Кириллівській втік психічно нездоровий хлопець (24 роки). Прикмети: 185 см зросту, джинси, жовта смугаста футболка, коротке волосся, легка небритість, середньої статури. Міг направитися в бік Пущі. Якщо зустрінете - терміново телефонуйте 102. Дякуємо", - написано в публікації.

Фото: пацієнт (facebook.com/KyivOperativ)

Одна з користувачів групи Маргарита Алимурадова розповіла, що бачила схожого людини вчора, 18 липня, на Обсерваторній. "Ходив щось кричав, потім зайшов в кафе, його звідти охоронець викинув, покружился, поорал і пішов у бік Некрасівській. Це вже після обіду було", - сказала вона.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Київській області пропав хлопчик 2006 року народження Зінченко Устим Олександрович, 2006 року народження. Прикмети: зріст 158 см, худорлявої статури, волосся чорні, густі, прямі, коротке, очі карі, ніс прямий, вуха відстовбурчені.

Хлопчик був одягнений в чорну футболку з малюнком у вигляді вогнища вогню, чорні джинсові шорти, чорні кросівки Puma. Також при собі у нього була сумка типу "бананка" чорного кольору.

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