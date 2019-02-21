Что водителям нужно знать о радарах TruCam: места "охоты" и какие штрафы

Доказать, что прибор "ошибся", в суде водителю не удастся

После того, как с 11 февраля на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова появились радары для измерения скорости TruCam, за неделю патрульные уже смогли зафиксировать более сотни нарушений. Об этом сообщает "Информатор".

Отметим, что возле каждого поста стоят предупредительные знаки, а также служебные автомобили на синих проблесковых маячках.

Приборы позволяют фиксировать любителей езды "с ветерком" на дистанции от 15 до 1200 метров.

Фото: скриншот

По словам инспектора патрульной полиции Игоря Носенко, на этом расстоянии они могут зафиксировать скорость, с которой ехал автомобиль и его номерные знаки.

Сам радар ведет бесперебойную съемку и автоматически делает фото нарушителя.

Устройство прошло сертификацию и имеет свидетельство о поверке. Поэтому сослаться на неточность прибора у "пойманных" в его объектив водителей на суде не выйдет.

У TruCam - очень высокое качество съемки. Также прибор имеет GPS-датчик, который фиксирует, с какого расстояния полицейский выявил нарушение.

Фото: скриншот

Важной особенностью радара TruCam является то, что изменить уловленные им данные нельзя (как и подтасовать факты).

Размер штрафа зависит от того, насколько водитель превысил скорость. Если она превышена на 20-50 км/час, сумма составит 255 гривен, а если водитель "ускорился" на 50 км/час выше допустимой, то сумма штрафа увеличивается до 510 гривен.

Добавим, что патрульные по закону не имеют права забирать водительские права даже у тех, кто систематически превышает скорость.

Видео: informator.ua

Напомним, 8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Как сообщалось ранее, украинских водителей ожидает нововведение - из-за фальсификации протоколов проверки техосморта с 1 мая будет изменен порядок его прохождения. Обновят формат документа, подтверждающего успешное прохождение ТС проверки техсостояния.

Также мы писали о том, что в Киеве в 2019 году должна начать выполнять работу инспекция по парковке.