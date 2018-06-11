"Водоросли никому не помешают": в сети показали пляжи Евпатории (фото)

Появились новые снимки оккупированного Крыма

В сети показали новые фото пляжей незаконно аннексированного Россией Крыма. На территории морского побережья Евпатории, в частности поселка Заозерное, не зафиксировали ни одного туриста. Соответствующие фото были опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым‏" в соцсети Twitter.

"Евпатория, Заозерное. Никто не приехал и вам не стоит..." – написал автор публикации.

Фото: Евпатория (twitter.com/krimrt)

Фото: Евпатория (twitter.com/krimrt)

"А водоросли... И кому они помешают?" – отметили в сети.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Ранее сообщалось, что в издании The Times отреагировали на скандал с "российским" Крымом.

Авторитетное британское издание The Times отреагировало на скандал из-за напечатанной карты России с незаконно аннексированным украинским Крымом. Редакция официально извинилась за "ошибку".

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