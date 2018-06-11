"Водоросли никому не помешают": в сети показали пляжи Евпатории (фото)

Появились новые снимки оккупированного Крыма
В сети показали новые фото пляжей незаконно аннексированного Россией Крыма. На территории морского побережья Евпатории, в частности поселка Заозерное, не зафиксировали ни одного туриста. Соответствующие фото были опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.
"Евпатория, Заозерное. Никто не приехал и вам не стоит..." – написал автор публикации.
Фото: Евпатория (twitter.com/krimrt)
Фото: Евпатория (twitter.com/krimrt)
"А водоросли... И кому они помешают?" – отметили в сети.
Скриншот поста (twitter.com/krimrt)
Скриншот поста (twitter.com/krimrt)
Ранее сообщалось, что в издании The Times отреагировали на скандал с "российским" Крымом.
Авторитетное британское издание The Times отреагировало на скандал из-за напечатанной карты России с незаконно аннексированным украинским Крымом. Редакция официально извинилась за "ошибку".
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