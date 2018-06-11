"Водорості нікому не завадять": в мережі показали пляжі Євпаторії (фото)

З'явилися нові знімки окупованого Криму

У мережі показали нові фото пляжів незаконно анексованого Росією Криму. На території морського узбережжя Євпаторії, зокрема селища Заозерне, не зафіксували жодного туриста. Відповідні фото були опубліковані на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Євпаторія Заозерне. Ніхто не приїхав і вам не варто..." – написав автор публікації.

Фото: Євпаторія (twitter.com/krimrt)

Фото: Євпаторія (twitter.com/krimrt)

"А водорості... І кому вони завадять?" – відзначили в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

Раніше повідомлялося, що у виданні The Times відреагували на скандал з "російським" Кримом.

Авторитетне британське видання The Times відреагувало на скандал через надруковану карту Росії з незаконно анексованим українським Кримом. Редакція офіційно вибачилася за "помилку".

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)