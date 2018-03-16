В Волынской области дети учатся в три смены в сельской школе

Здание школы плохо отапливается, дети учатся в верхней одежде

В Волынской области, в селе Стохибовка дети учатся в школе в три смены. Дело в том, что из-за малого количества классов, учебное заведение не может вместить в себе всех детей. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Проект нового здания школы пока что только на бумаге. На занятия в учебное заведение ходят 240 детей, хотя здание вмещает в три раза меньше учеников. В строении давно не было ремонта, течет крыша.

"У нас потолок течет. Держится вот на этих балках", - рассказал отец школьников Сергей Сухацкий.

Директор школы пытается видеть кроме негатива и позитив.

"Вот окна сделали, печка новая", - радуется директор Анатолий Хельчик.

Родители жалуются, что здание плохо отапливается, дети на уроках сидят в верхней одежде.

Видео: В сельской школе дети учатся в три смены (tsn.ua)

"Малышня хочет также настоящий спортзал, а не спорткабинет, как сейчас. Учитель физкультуры подтверждает – инвентаря достаточно, было бы где развернуться. "Дети любят футбол, волейбол, баскетбол, а заниматься негде", - констатирует Владимир Якимчук.

На всех классов не хватает и поэтому младшие дети учатся в соседнем клубе, но для того, чтобы поесть или хотя бы попить воды, им приходится каждый раз переходить дорогу.

Школьная уборная на улице: в клубе есть туалеты, но они часто закрыты, а в столовой через дорогу, полная антисанитария – грибок на стенах и мыши даже в холодильнике.

По словам директора, все должно измениться в лучшую сторону, как только проведут тендер. Но все проблемы должно решить строительство новой большой школы.

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