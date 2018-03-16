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У Волинській області діти навчаються в три зміни в сільській школі

STYLERLIFE        16.03.2018 - 12:17
Фото: Школа (pixabay.comcoyot)
Фото: Школа (pixabay.comcoyot)

Будівля школи погано опалюється, діти навчаються у верхньому одязі

У Волинській області, в селі Стохибівка діти вчаться в школі в три зміни. Справа в тому, що через малу кількість класів, навчальний заклад не може вмістити в себе всіх дітей. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Проект нової будівлі школи поки що тільки на папері. На заняття до навчального закладу ходять 240 дітей, хоча будівля вміщає в три рази менше учнів. В будові давно не було ремонту, протікає дах.

"У нас стеля тече. Тримається ось на цих балках", - розповів батько школярів Сергій Сухацкий.

Директор школи намагається бачити крім негативу і позитив.

"Ось вікна зробили, пічка нова", - радіє директор Анатолій Хельчик.

Батьки скаржаться, що будівля погано опалюється, діти на уроках сидять у верхньому одязі.

Відео: В сільській школі діти навчаються у три зміни (tsn.ua)

"Малеча хоче також справжній спортзал, а не спорткабинет, як зараз. Вчитель фізкультури підтверджує інвентарю достатньо, було б де розвернутися. "Діти люблять футбол, волейбол, баскетбол, а займатися ніде", - констатує Володимир Якимчук.

На всіх класів не вистачає і тому молодші діти вчаться в сусідньому клубі, але для того, щоб поїсти або хоча б попити води, їм доводиться щоразу переходити дорогу.

Шкільна вбиральня на вулиці: в клубі є туалети, але вони часто зачинені, а в їдальні через дорогу, повна антисанітарія – грибок на стінах і миші навіть в холодильнику.

За словами директора, все повинно змінитися в кращу сторону, як тільки проведуть тендер. Але всі проблеми має вирішити будівництво нової великої школи.

Як раніше писав Styler, у Хмельницькій області дитина втік з дому через цькування однокласників (відео).

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: школа, волынская область
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