ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Воплощение красоты и грации: в Чернобыле показали одну из самых больших водоплавающих птиц

Новина українською →
Чернобыль, Среда 20 июля 2022 12:33
Воплощение красоты и грации: в Чернобыле показали одну из самых больших водоплавающих птиц В Чернобыле показали величественного лебедя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике проживает много животных и птиц. Так, в очередной раз в объективы фотокамер попала одна из самых больших водоплавающих птиц в Европе. Речь идет о лебеде.

Кадрами красоты и грации поделились на официальной странице заповедника в Facebook.

Лебедь-шипун набирает вес до 13 килограммов, он является перелетной птицей. Размах его крыльев достигает 2,5 метра.

Только взгляните на эти фотографии и полюбуйтесь красотой этой птицы!

Воплощение красоты и грации: в Чернобыле показали одну из самых больших водоплавающих птицВоплощение красоты и грации: в Чернобыле показали одну из самых больших водоплавающих птицЛебедь-шипун в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересные факты о лебеде

Взрослый лебедь-шипун отличается от взрослого лебедя-кликуна и малого лебедя красным клювом, кроме того, от взрослого малого лебедя большими размерами.

Изредка птица издает короткие негромкие звуки "кгиюр" или "киорр" и другие; вблизи у угрожающей птицы можно услышать шипение. Именно из-за этих звуков вид получил свое название.

Интересно, что пару лебедь образует на всю жизнь. Громоздкое гнездо располагается на сухом месте среди камыша или в виде плавучей платформы. Для построения используются стебли осоки, рогоза, тростника и водоросли.

Их собиранием занимается самец, а сооружением гнезда — самка, скрепляющая стебли комочками ила. Гнездо имеет у основания диаметр около 1,5 м и высоту до 60 см. На самом верху гнезда самка обустраивает лоток глубиной 10-15 см, который выстилается пухом и мягкими частями растений.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

А еще мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина". Он многое делает для своих малышей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь