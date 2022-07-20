Воплощение красоты и грации: в Чернобыле показали одну из самых больших водоплавающих птиц
В Чернобыльском заповеднике проживает много животных и птиц. Так, в очередной раз в объективы фотокамер попала одна из самых больших водоплавающих птиц в Европе. Речь идет о лебеде.
Кадрами красоты и грации поделились на официальной странице заповедника в Facebook.
Лебедь-шипун набирает вес до 13 килограммов, он является перелетной птицей. Размах его крыльев достигает 2,5 метра.
Только взгляните на эти фотографии и полюбуйтесь красотой этой птицы!
Лебедь-шипун в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Интересные факты о лебеде
Взрослый лебедь-шипун отличается от взрослого лебедя-кликуна и малого лебедя красным клювом, кроме того, от взрослого малого лебедя большими размерами.
Изредка птица издает короткие негромкие звуки "кгиюр" или "киорр" и другие; вблизи у угрожающей птицы можно услышать шипение. Именно из-за этих звуков вид получил свое название.
Интересно, что пару лебедь образует на всю жизнь. Громоздкое гнездо располагается на сухом месте среди камыша или в виде плавучей платформы. Для построения используются стебли осоки, рогоза, тростника и водоросли.
Их собиранием занимается самец, а сооружением гнезда — самка, скрепляющая стебли комочками ила. Гнездо имеет у основания диаметр около 1,5 м и высоту до 60 см. На самом верху гнезда самка обустраивает лоток глубиной 10-15 см, который выстилается пухом и мягкими частями растений.
Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.
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