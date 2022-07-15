Может ли воздержание привести к простатиту: врач рассказала правду
Воздержание от половой жизни - это нездорово и может стать причиной распространенной мужской болезни - простатита. При этом имеется в виду даже не полноценный секс с партнером, чтобы уберечься от болезни - достаточно регулярно эякулировать.
Об этих и других причинах мужского недуга рассказала Виктория Пьец, медик из Львова
Причины простатита, и кто в группе риска
Простатит - это воспаление предстательной железы, и все половозрелые мужчины в возрасте от 18 лет - в группе риска. Врач говорит, что сейчас заболевание значительно "помолодело" и встречается даже в 17 лет.
Простатит бывает острый и хронический. Если острый не вылечить, он может перейти в хронический.
Каковы причины болезни?
- Инфекции - кишечная палочка, энтерококки и т. д.
- Заболевания, передающиеся половым путем - хламидиоз, трихомониаз, гонорея, герпес.
- Малоподвижный образ жизни (сидячая работа - застой крови в малом тазу).
- Длительное воздержание от эякуляции (секрет в железах накапливается и не получается, вследствие этого присоединяется воспаление).
- Несоблюдение правил личной гигиены.
Симптомы простатита
- Частое и мучительное мочеиспускание
- Возможные выделения из уретры
- Нарушение эрекции
- Боли над лобком
- Преждевременная эякуляция
Что делать, если обнаружили симптомы и профилактика
Если у вас есть вышеперечисленные симптомы, обратите к врачу-урологу.
Кроме того стоит проходить ежегодный осмотр уролога с обследованием на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).
Во время сексуального акта используйте барьерные методы контрацепции (презервативы, диафрагмы, шеечные колпачки, женские презервативы, а также спермицидные средства, используемые с ними или отдельно - влагалищные таблетки, капсулы, свечи, пасты, пенки, и т. п.)
Регулярно ведите половую жизнь - 1-3 в неделю, а также будьте физически активными.
Еще важные нюансы
В комментариях врач пояснила, что под длительным удержанием подразумевается эякуляция реже чем раз в неделю.
Также было отмечено, что оттягивание (отсрочка) эякуляции во время полового акта к простатиту не приводит.
Ранее тренер рассказал, можно ли похудеть при помощи секса.
Также сообщалось, что преждевременная эякуляция на самом деле - очень переоцененное расстройство.