Возьмите зонт: синоптики уточнили прогноз на 18 июля

Украинцев предупредили о пасмурной погоде
В среду, 18 июля, в Украине ожидается пасмурная погода, по всей территории будут идти дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.
В Киеве будет дождливо, температура воздуха днем +26, вечером - до +23.
На востоке страны ожидаются осадки, температура до +29 градусов.
На юге Украины прогнозируют грозы, температура до +29.
Жителей западных областей также ожидают дожди, температура воздуха до +25.
Осадки ожидаются и в северных областях, температура до +26.
В центре до +26, будут идти дожди с грозами.
Карта погоды (pogoda.unian.net)
По данным Укргидрометцентра, дожди и грозы вероятны во всех областях и в Крыму.
Погода (meteo.gov.ua)
Стоит отметить, что вчера также прогнозировали осадки по всей территории, в частности в столице. Однако некоторые жители Киева дождей так и дождались.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее сообщалось, что Украину накроет грозовыми дождями.
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