Возьмите зонт: синоптики уточнили прогноз на 18 июля

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Украинцев предупредили о пасмурной погоде

В среду, 18 июля, в Украине ожидается пасмурная погода, по всей территории будут идти дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве будет дождливо, температура воздуха днем +26, вечером - до +23.

На востоке страны ожидаются осадки, температура до +29 градусов.

На юге Украины прогнозируют грозы, температура до +29.

Жителей западных областей также ожидают дожди, температура воздуха до +25.

Осадки ожидаются и в северных областях, температура до +26.

В центре до +26, будут идти дожди с грозами.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

По данным Укргидрометцентра, дожди и грозы вероятны во всех областях и в Крыму.

Погода (meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что вчера также прогнозировали осадки по всей территории, в частности в столице. Однако некоторые жители Киева дождей так и дождались.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что Украину накроет грозовыми дождями.

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