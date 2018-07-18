Візьміть парасольку: синоптики уточнили прогноз на 18 липня

Українців попередили про похмуру погоду
У середу, 18 липня, в Україні очікується похмура погода, по всій території будуть йти дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.
У Києві дощитиме, температура повітря вдень +26, вночі - до +23.
На сході країни очікуються опади, температура до +29 градусів.
На півдні України прогнозують грози, температура до +29.
Жителів західних областей також очікують дощі, температура повітря до +25.
Опади очікуються і в північних областях, температура до +26.
У центрі до +26, йтимуть дощі з грозами.
Карта погоди (pogoda.unian.net)
За даними Укргідрометцентру, дощі і грози вірогідні у всіх областях і в Криму.
Погода (meteo.gov.ua)
Варто відзначити, що вчора також прогнозували опади по всій території, зокрема в столиці. Однак деякі жителі Києва дощів так і дочекалися.
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Раніше повідомлялося, що Україну накриє грозовими дощами.
Несподівані факти про персики (відео: STYLER.rbc.ua)