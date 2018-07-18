Візьміть парасольку: синоптики уточнили прогноз на 18 липня

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Українців попередили про похмуру погоду

У середу, 18 липня, в Україні очікується похмура погода, по всій території будуть йти дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

У Києві дощитиме, температура повітря вдень +26, вночі - до +23.

На сході країни очікуються опади, температура до +29 градусів.

На півдні України прогнозують грози, температура до +29.

Жителів західних областей також очікують дощі, температура повітря до +25.

Опади очікуються і в північних областях, температура до +26.

У центрі до +26, йтимуть дощі з грозами.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

За даними Укргідрометцентру, дощі і грози вірогідні у всіх областях і в Криму.

Погода (meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що вчора також прогнозували опади по всій території, зокрема в столиці. Однак деякі жителі Києва дощів так і дочекалися.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що Україну накриє грозовими дощами.

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