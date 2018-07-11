"Возьмите зонтики": синоптики уточнили прогноз погоды на 11 июля

Фото: Дождь в городе (РБК-Украина)

Синоптики предупредили, что на большинстве территории Украины вероятны осадки

Синоптики уточнили, какой будет погода в среду, 11 июля в Украине. Об этом передает Гидрометцентр.

По их словам, в нашу страну на смену солнечной погоде придут дожди. По всей территории Украины ожидается кратковременный дождь и грозы.

Тем не менее температура воздуха будет теплой. В западном регионе нашей страны ожидаются осадки, ветер северо-восточный – 5-10 м/с. Столбики термометра покажут + 26…+ 28 градусов в Ровенской и Ивано-Франковской областях, +24…+26 – в Волынской, Тернопольской и Львовской областях.

Туристам, которые отправились отдыхать в Карпаты, стоит обратить внимание, что здесь также ожидаются осадки. Температура ночью 14-18°, днем - 26-28° тепла.

На юге Украины – тоже дожди. Ночью воздух прогреется до 20−22 градусов тепла, а днем, несмотря на осадки, будет достаточно жарко днем – от 30−32° в Одесской области, до +34…+35 в Херсоне и Николаеве.

В оккупированном Крыму температура достигнет +34° тепла, но также вероятны небольшие осадки.

Фото: Погода 11 июля (facebook.com/tala.didenko)

11 июля на востоке прогнозируются дожди. Температура ночью прогнозируется 20−22°, днем — 30−32° тепла и только в Донецке будет немного теплее – до +33°. В Харькове 11 июля прогнозируются дожди. Температура ночью прогнозируется 20-22°, днем - 30-32° тепла.

В Днепропетровской области ожидается аналогичная погода, температура воздуха - 29−31°.

В Центральных областях будет немного прохладнее - ночью 15−17° тепла, днем — 25−28°, дожди.

Северный регион – температура - ночью 15−19°, днем — 25−29° тепла.

В Киеве 11 июля ожидается дождливая погода. Температура ночью 17−19°, днем — 26−28°.

В свою очередь народный синоптик Наталка Диденко предупредила на своей странице в Facebook, что украинцам следует не забывать о зонтиках.

Фото: Погода 11 июля (facebook.com/tala.didenko)

"На Западе и Востоке - пока сухо или максимум облачно. На юге - солнышко", - сообщила она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 июля самая высокая температура днем ​​составила +33,4 градуса в 1959 году. Самая низкая температура была зафиксирована ночью в 1935 году – +8,8 градусов.

Ранее сообщалось, что под Одессой сошел сильный оползень (фото, видео).

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