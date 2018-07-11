"Візьміть парасольки": синоптики уточнили прогноз погоди на 11 липня

Фото: Дощ у місті (РБК-Україна)

Синоптики попередили, що на більшості території України можливі опади

Синоптики уточнили, якою буде погода в середу, 11 липня в Україні. Про це повідомляє Гідрометцентр.

За їх словами, в нашу країну на зміну сонячній погоді прийдуть дощі. По всій території України очікується короткочасний дощ і грози.

Тим не менш температура повітря буде теплою. У західному регіоні нашої країни очікуються опади, вітер північно-східний – 5-10 м/с. Стовпчики термометра покажуть + 26...+ 28 градусів у Рівненській та Івано-Франківській областях, +24...+26 – у Волинській, Тернопільській і Львівській областях.

Туристам, які відправилися відпочивати в Карпати, варто звернути увагу, що тут також очікуються опади. Температура вночі 14-18°, вдень - 26-28° тепла.

На півдні України – теж дощі. Вночі повітря прогріється до 20-22 градусів тепла, а вдень, незважаючи на опади, буде досить жарко вдень – від 30-32° в Одеській області до +34...+35 у Херсоні та Миколаєві.

В окупованому Криму температура досягне +34° тепла, але також можливі невеликі опади.

Фото: Погода 11 липня (facebook.com/tala.didenko)

11 липня на сході прогнозуються дощі. Температура вночі прогнозується 20-22°, вдень 30-32° тепла і лише в Донецьку буде трохи тепліше – до +33°. У Харкові 11 липня прогнозуються дощі. Температура вночі прогнозується 20-22°, вдень 30-32° тепла.

У Дніпропетровській області очікується аналогічна погода, температура повітря - 29-31°.

В Центральних областях буде трохи прохолодніше - вночі 15-17° тепла, вдень — 25-28°, дощі.

Північний регіон – температура вночі 15-19°, вдень — 25-29° тепла.

У Києві 11 липня очікується дощова погода. Температура вночі 17-19°, вдень — 26-28°.

У свою чергу народний синоптик Наталка Діденко попередила на своїй сторінці в Facebook, що українцям слід не забувати про парасольки.

Фото: Погода 11 липня (facebook.com/tala.didenko)

"На Заході і Сході - поки сухо або максимум хмарно. На півдні - сонечко", - повідомила вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії, в Києві 11 липня найвища температура вдень становила +33,4 градуси в 1959 році. Найнижча температура була зафіксована вночі в 1935 році – +8,8 градусів.

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