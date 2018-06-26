Возможны грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник

Стало известно, где пройдет дождь

Синоптики рассказали какой погода будет в Украине во вторник, 26 июня. Об этом сообщает УНИАН.

Во вторник, 26 июня, в Украине будет тепло. В некоторых регионах возможны осадки.

Как сообщают синоптики, на востоке страны будет жарко, но пасмурно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха днем прогреется до +31 градуса.

На юге солнечно и без осадков. Столбики термометров покажут +29 +31 градус.

На западе страны будет прохладно, переменная облачность, местами пасмурно. Воздух прогреется до +22 градусов.

На севере Украины ясно и сухо. Температура воздуха днем до +25 градусов.

В центральной части страны жарко и сухо. От +26 до +28 градусов.

В Киеве без осадков, температура днем от +23 до +24 градусов, вечером опустится до +20 градусов.

Скриншот (pogoda.unian.net)

Кстати, синоптики рассказали о погоде на неделю.

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