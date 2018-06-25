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Местами похолодает: синоптики рассказали о погоде на неделю

STYLERLIFE        25.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/Pezibear
Фото: pixabay.com/Pezibear

В стране пройдут дожди и грозы

В Украине ожидаются дожди с грозами и похолодание. Об этом сообщает УНИАН.

Так, во вторник, 26 июня осадки будут в западных областях. Зато в восточных регионах будет жарко – до +33 градусов.

Скриншот (pogoda.unian.net)

В среду, 27 июля, ожидаются осадки на западе и юге. Температура поднимется до +26 градусов.

В четверг, 28 июня, практически по всей территории страны пройдут дожди с грозами. Ночью по стране +13+26, днем на востоке до +37 градусов жары.

В пятницу в Украине, кроме востока, пройдут дожди с грозами. На востоке до +36, на западе будет прохладнее - до +25.

Скриншот (pogoda.unian.net)

На выходных, 30 июня и 1 июля, ожидаются осадки. На улице похолодает ночью до 18 градусов, а днем ожидается +19+33 градусов по всей стране.

Ранее Наталка Диденко дала прогноз погоды на длинные выходные.

По ее словам, сейчас нельзя делать какие-то выводы о том, как прошел июнь, ведь первый месяц лета еще не закончился. Также говорить о том, аномальное лето или нет – некорректно, потому что еще не прошло даже и половины лета, говорит синоптик.

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Циклоническое влияние: синоптик сообщила о погоде на вторник Вернутся грозы: синоптики рассказали о погоде в первой половине недели
Теги: погода
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