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Місцями похолодає: синоптики розповіли про погоду на тиждень

STYLERLIFE        25.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/Pezibear
Фото: pixabay.com/Pezibear

У країні пройдуть дощі та грози

В Україні очікуються дощі з грозами і похолодання. Про це повідомляє УНІАН.

Так, у вівторок, 26 червня опади будуть у західних областях. Зате в східних регіонах буде жарко - до +33 градусів.

Скріншот (pogoda.unian.net)

У середу, 27 липня, очікуються опади на заході і півдні. Температура підніметься до +26 градусів.

У четвер, 28 червня, практично по всій території країни пройдуть дощі з грозами. Вночі по країні +13+26, вдень на сході до +37 градусів спеки.
У п'ятницю в Україні, крім сходу, пройдуть дощі з грозами. На сході до +36, на заході буде прохолодніше - до +25.

Скріншот (pogoda.unian.net)

На вихідних, 30 червня та 1 липня, очікуються опади. На вулиці похолоднішає вночі до 18 градусів, а вдень очікується +19+33 градусів по всій країні.

Раніше Наталка Діденко дала прогноз погоди на довгі вихідні.

За її словами, зараз не можна робити якісь висновки про те, як пройшов червень, адже перший місяць літа ще не закінчився. Також говорити про те, аномальне літо чи ні - некоректно, тому що ще не пройшло навіть і половини літа, каже синоптик.

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Теги: погода
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