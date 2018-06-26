Можливі грози: синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок

Стало відомо, де пройде дощ
Синоптики розповіли якою погода буде в Україні у вівторок, 26 червня. Про це повідомляє УНІАН.
У вівторок, 26 червня, в Україні буде тепло. В деяких регіонах можливі опади.
Як повідомляють синоптики, на сході країни буде спекотно, але похмуро. Місцями можливі дощі з грозами. Температура повітря вдень прогріється до +31 градуса.
На півдні сонячно і без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +29 +31 градус.
На заході країни буде прохолодно, мінлива хмарність, місцями гроза. Повітря прогріється до +22 градусів.
На півночі України ясно і сухо. Температура повітря вдень до +25 градусів.
В центральній частині країни жарко і сухо. Від +26 до +28 градусів.
У Києві без опадів, температура вдень від +23 до +24 градусів, увечері опуститься до +20 градусів.
Скріншот (pogoda.unian.net)
До речі, синоптики розповіли про погоду на тиждень.
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