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Можливі грози: синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок

STYLERLIFE        26.06.2018 - 08:50
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

Стало відомо, де пройде дощ

Синоптики розповіли якою погода буде в Україні у вівторок, 26 червня. Про це повідомляє УНІАН.

У вівторок, 26 червня, в Україні буде тепло. В деяких регіонах можливі опади.

Як повідомляють синоптики, на сході країни буде спекотно, але похмуро. Місцями можливі дощі з грозами. Температура повітря вдень прогріється до +31 градуса.

На півдні сонячно і без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +29 +31 градус.

На заході країни буде прохолодно, мінлива хмарність, місцями гроза. Повітря прогріється до +22 градусів.

На півночі України ясно і сухо. Температура повітря вдень до +25 градусів.

В центральній частині країни жарко і сухо. Від +26 до +28 градусів.

У Києві без опадів, температура вдень від +23 до +24 градусів, увечері опуститься до +20 градусів.

Скріншот (pogoda.unian.net)

До речі, синоптики розповіли про погоду на тиждень.

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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